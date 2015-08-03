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Белорусский альпинист погиб в Грузии – это второй случай за три дня

03 августа 2015 14:04
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Новости Грузии. Трагедия в горах. Белорусский альпинист погиб в Грузии при восхождении на вершину Ушба.  Мужчина сорвался с высоты 4 300 метров. Его напарник, также наш соотечественник, попытался подхватить альпиниста, но ему это не удалось. К месту гибели отправлен вертолет со спасателями.

Напомним, это уже второй подобный случай за последние дни. Буквально в субботу в Кабардино-Балкарии погиб 64-летний белорусский альпинист. Трагедия произошла при восхождении на гору Джангитау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Альпинизм

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