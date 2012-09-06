Белоруска задержала вора-рецидивиста в Ялте. Девушка получила огнестрельное ранение

Новости Украины. Белорусские туристы, трое парней и девушка, в Ялте стали жертвами вора-рецидивиста.

Настоящим детективом называют украинские СМИ происшествие с кражей, погоней и стрельбой в курортном поселке Симеиз. Симферопольский преступник проник в квартиру, которую арендовали белорусы, и вынес из неё фотоаппарат, деньги и несколько вещей.

Молодые люди заметили вора с террасы, где ужинали. Когда грабитель спрыгнул с балкона и бросился наутек, белорусы начали преследование. Они почти догнали преступника, когда тот достал пистолет и начал отстреливаться. Пуля задела девушку. 24-летняя Ольга, несмотря на огнестрельное ранение груди, задержала злодея: девушка признаётся, не сразу поняла, что получила серьёзное ранение.

Ольга, туристка из Беларуси:

Ребята схватили его, прижали к земле, и только потом я поняла, что у меня из груди хлещет кровь. Я приложила руки к груди – поток был такой, что отталкивало руки.

Девушку госпитализировали в больницу Ялты, где прооперировали. Ольгу уже выписали в удовлетворительном состоянии. Она вместе с друзьями вернулась в Беларусь.

Игорь Тощук, старший следователь Ялтинского управления милиции:

Проникающее ранение, повреждение левого легкого. Если бы она не была вовремя доставлена в медицинское учреждение, была реальная угроза жизни.

Вором оказался 26-летний житель Симферополя, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за разбойное нападение. За попытку убийства и разбой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К несчастью, случаи нападения на туристов не единичны. Трагедия произошла вчера, 5 сентября, у французского озера Анси. Полиция обнаружила недалеко от озера четыре тела. Неизвестный расстрелял туристов в упор из огнестрельного оружия.

Как сообщили представители французской полиции, на месте происшествия обнаружена раненая 8-летняя девочка, которую доставили в госпиталь в критическом состоянии, а также ее 4-летняя сестра, скрывавшаяся под телами убитых около восьми часов. Старшую девочку прооперировали, по словам врачей её жизни ничего не угрожает.