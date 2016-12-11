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Автобус с белорусскими туристами перевернулся под Львовом

11 декабря 2016 13:42
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Новости Беларуси. И начнем с чрезвычайного происшествия в Украине, в котором пострадали белорусские туристы. 11 декабря около 8:30 утра на дороге Львов – Мукачево возле Старого Села перевернулся автобус.

Водитель не справился с управлением. Судя по видео, которое попало в наше распоряжение, причиной ДТП могла быть и погода. На момент аварии в салоне находилось более 40 пассажиров. Пятеро из них обратились за медицинской помощью. Госпитализация никому не понадобилась, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авария в Украине

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