Авиакатастрофа в Непале: погибли 19 человек

Новости Непала. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет с иностранными гражданами на борту. Авиакатастрофа произошла возле аэропорта столицы Катманду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, самолет направлялся в город Лукла - это перевалочный пункт туристов и альпинистов, следующих к горе Эверест. Все находившиеся на борту 19 человек - погибли. Жертвами крушения небольшого пассажирского самолета в Непале стали пятеро подданных Великобритании и семеро граждан КНР.

Все члены экипажа воздушного судна - непальцы.

В мае аналогичный самолет Dornier авиакомпании Agni Air разбился при заходе на посадку в аэропорту города Джомсом на северо-западе Непала. Тогда погибли 17 человек, четверым удалось выжить.