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Авиакатастрофа в Непале: погибли 19 человек

28 сентября 2012 08:41
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Новости Непала. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет с иностранными гражданами на борту. Авиакатастрофа произошла возле аэропорта столицы Катманду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, самолет направлялся в город Лукла - это перевалочный пункт туристов и альпинистов, следующих  к горе Эверест. Все находившиеся на борту 19 человек - погибли.  Жертвами крушения небольшого пассажирского самолета в Непале стали пятеро подданных Великобритании и семеро граждан КНР.

Все члены экипажа воздушного судна - непальцы.

В мае аналогичный самолет Dornier авиакомпании Agni Air разбился при заходе на посадку в аэропорту города Джомсом на северо-западе Непала. Тогда погибли 17 человек, четверым удалось выжить.

# Крушение # происшествия # Авиакатастрофа

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