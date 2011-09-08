Архив. Руслан Салей: Динамовское руководство сделало мне достойное предложение. Однако я все-таки остановил свой выбор на «Локомотиве»

Публикуем выдержки из интервью Руслана Салея, которое было размещено на сайте atlant-mo.ru 9.07.2011.

Руслан, как возник вариант твоего перехода в «Локомотив»?

Так, как это обычно бывает: клуб из Ярославля вышел с предложением. Впервые у нас состоялся предметный разговор на эту тему вскоре после окончания сезона. Мы с моим агентом Марком Гандлером, у которого давние добрые отношения с «Локомотивом», его рассмотрели и после долгих переговоров пришли с руководством ярославского клуба к общему знаменателю. Подпись же под контрактом, предложенным прошлогодним победителем Западной конференции КХЛ, поставил буквально два дня назад, 5 июля.

В моих услугах был заинтересован не только «Локомотив» — предложения поступали и из других клубов Континентальной хоккейной лиги, но я сделал выбор в пользу команды из Ярославля. Во-первых, это клуб с богатыми хоккейными традициями, всегда нацеленный на максимальный результат. Во-вторых, организация дел в «Локо» находится на высоком уровне — доводилось слышать только лестные отзывы от игроков, тренеров, менеджеров. И в-третьих, финансовые условия, предложенные «Локомотивом», были наиболее привлекательными.

Насколько повлиял на твой выбор тот факт, что «Локомотив» возглавил Брэд Маккриммон — один из ассистентов Майка Бэбкока в «Детройте»?

Это также сыграло определенную роль. Мы вместе отработали целый год в «Ред Уингз», могу сказать о нем как о специалисте и человеке только положительное.

Выходило ли на тебя с конкретным предложением руководство минского «Динамо»?

Да, мы довольно много беседовали на эту тему как с Юрием Федоровичем Бородичем, так и с Игорем Матушкиным. Динамовское руководство сделало мне достойное предложение, за что я искренне благодарен минскому клубу. Мне было очень приятно такое внимание со стороны «Динамо». Однако я все-таки остановил свой выбор на «Локомотиве». Ведь, повторюсь, я принял решение играть в Континентальной хоккейной лиге во многом потому, что очень хочу завоевать Кубок Гагарина, коль Кубок Стэнли мне так и не покорился.

Кроме того, на мой взгляд, те условия, что предлагали мне в минском «Динамо», целесообразнее предложить молодым белорусским хоккеистам — через пару лет это принесет пользу не только команде, но и нашей национальной сборной.