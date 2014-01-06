Аномальные холода в США: температура опустилась до минус 35 градусов, отменены занятия в школах

Новости США. Аномальные холода сковали северо-западные районы Америки. Столбик термометра уже опустился до отметки минус 35 градусов, и температура продолжает понижаться. Арктический мороз движется в сторону Восточного побережья Соединенных Штатов. В воздушной гавани Чикаго отменены около полутора тысяч рейсов.

Кроме того, снегопады вызвали серьезный сбой в работе почтовых служб. В пути застряли десятки тысяч отправлений.

По-настоящему зимняя погода внесла значительные коррективы в жизнь простых американцев. Водителей призывают оставить свои автомобили дома. Во многих школах отменены занятия.

Резкое похолодание связано с вторжением циклона с севера. Ожидается, что в ближайшую неделю снегопады и морозы только усилятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.