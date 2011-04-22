А. Лукашенко: Оперативное задержание подозреваемых во взрыве в минском метро предотвратило сразу несколько подобных событий

Это заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на совещании с представителями силовых структур. Пока без ответа остается вопрос о соучастниках и заказчиках этого преступления. И ход расследования по-прежнему под личным контролем Главы государства.

В эти минуты специалисты докладывают президенту о промежуточных результатах следствия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Это уголовное дело в короткие сроки и качественно должно быть доведено до суда. Но давайте договоримся, что еженедельно в таком или, может быть, более широком составе мы будем рассматривать промежуточные итоги хода расследования этого уголовного дела, не вмешиваясь, естественно, в ход следственных мероприятий.

Счастье, что мы задержали этих негодяев, и оно заключается в том, мы предотвратили несколько подобных, скажем так, событий. И об этом говорят, наверное, уже и следственные действия — не только оперативная информация. Но остается без ответа вопрос о соучастниках и заказчиках, если они, конечно, имеются.

Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это случилось в будущем, но для этого очень важно найти людей, которые хоть как-то были причастны к этим злоумышленникам. Ни в коем случае нам нельзя допускать как послабления, так и каких-то излишеств в этом уголовном деле, потому что это особое уголовное дело, и оно останется не просто в архивах, но в истории нашего государства.