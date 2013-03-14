37-летний минчанин полгода насиловал собственных дочерей. Девочкам 5 и 7 лет

Новости Беларуси. Минчанин задержан по подозрению в том, что на протяжении полугода насиловал собственных дочерей. Девочкам по 5 и 7 лет.

Как стало известно, отец семейства работает на иностранном предприятии в Минске.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении заведомо малолетнего (малолетней)».

Несколько лет назад общественный резонанс вызвала история, которую журналисты назвали туринским кошмаром: в течение 25 лет отец насиловал собственную дочь. Эта история напоминает историю австрийского маньяка Йозефа Фритцля. В итальянской версии инцест длился 25 лет. Отец-изувер впервые изнасиловал дочь, когда ей было 9 лет. Об этой истории стало известно благодаря расследованию, начавшемуся в октябре 2008 года, когда в полицию пришла Лаура, которой сегодня 34 года, в сопровождении родителей, и заявила на своего брата: «Он дважды изнасиловал меня и вынудил меня жить в его доме две недели». Но в ходе расследования выяснилось, что насильником был ее отец, который «передал» своему старшему сыну свой опыт и право насиловать сестру. Тот оказался «достойным» учеником, поскольку насиловал не только сестру, но и своих дочерей 6, 8, 12 и 20 лет.