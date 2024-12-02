Байден помиловал своего сына по двум судебным делам

Американский президент Джо Байден подписал указ о миловании своего сына Хантера Байдена, отметив, что судебное разбирательство было нечестным и предвзятым. Об этом пишет РИА Новости.

Байден отметил, что с первого дня пребывания на посту главы государства он не вмешивается в решения Министерства юстиции, но наблюдал за тем, как его сын подвергался несправедливому преследованию.

Он заметил, что подобные дела принято решать с применением мягких мер, таких как выплата причитающихся сумм налогов или штрафов, а Хантер стал объектом политического давления. Байден также сообщил, что, несмотря на непрекращающиеся нападки, его сын уже пять с половиной лет остается трезвым.

Президент решил помиловать его после долгого размышления, веря в правосудие, но считая, что политика проникла в процесс и стала причиной судебной ошибки.