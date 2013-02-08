28-летний вагонный вор, убегая от погони, выпрыгнул из поезда и сломал себе ногу

Новости Беларуси. Казалось, ничего беды не предвещало. Незнакомые между собой пассажиры ехали в Брест в одном плацкартном вагоне. 36-летняя белоруска возвращалась из командировки, а 28-летний россиянин направлялся в город над Западным Бугом по личным вопросам.

Наутро, когда состав подъезжал к Бресту, женщина собрала постельное белье и понесла сдавать его проводнику. В это время мужчина стащил из дамской сумочки кошелёк.

Управление информации и общественных связей МВД:

Брестчанка заметила, как сосед вышел, и направилась к нему с подозрениями о краже. Естественно, отвергнув обвинение в хищении, парень направился в другой вагон. Однако, не обнаружив кошелька с 55.000 белорусских и 1.000 российских рублей, потерпевшая направилась вслед за обидчиком вместе с проводником и начальником поезда. Нашли вора в туалете: он успел спрятать там кошелек и забрать деньги. Подозреваемый согласился отдать похищенное с условием, что о происшествии не станет известно милиции. Однако, выйдя с задержанным в тамбур, проводник все же начал звонить в правоохранительные органы. Узнав об этом и воспользовавшись замешательством железнодорожника, подозреваемый открыл дверь вагона и полном на ходу выпрыгнул из поезда.

Правда, далеко убежать россиянину так и не удалось. При падении мужчина сломал себе ногу и сильно ушибся, отчего потерял сознание. Теперь горе-вору грозит наказание до 3 лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, несколько дней назад, удирая от погони, горе-браконьер случайно прострелил себе ногу. Житель деревни Терюха Гомельской области решил выйти на охоту с незарегистрированным оружием. Только вот избежать наказания горе-браконьеру не удалось. При попытке бегства он спрятал оружие под куртку, а во время побега случайно выстрелил себе в ногу. Местные егеря оказали мужчине первую помощь. Вскоре подоспела скорая и милиция. Мужчина находится в больнице. За незаконную охоту ему грозит штраф до Br5 млн.