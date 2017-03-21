27-летний минчанин вербовал в соцсетях девушек для занятия проституцией

Новости Беларуси. 27-летний водитель одного из минских частных предприятий входил в доверие к девушкам, потом вербовал и использовал для занятия проституцией.

С девушками он знакомился в социальных сетях,

предлагал высокооплачиваемую работу (не менее 100 долларов в час).

В переписке мужчина не сообщал подробностей, приглашал девушек на встречу.



Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, «от имени тех девушек, которые соглашались на подобный заработок, он создавал на сайтах интим-знакомств анкеты, сам их заполнял и администрировал, вел переписки с клиентами от имени девушек. Также он сам привозил молодых особ к клиентам и отвозил домой. К слову, девушки не знали, на каких сайтах размещены их анкеты, а также стоимость своих услуг. За решение всех этих организационных вопросов он просил 50% от заработанных девушками денег. Стоит отметить, что в своих доводах молодой человек был достаточно убедителен. Девушки, которые поначалу отказывались от оказания интим услуг, впоследствии соглашались».

Молодого человека задержали 17 марта. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что с января 2016-го по март 2017 года фигурант дела был сутенером у 24-летней минчанки, также доказаны еще четыре подобных факта.