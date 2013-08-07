21-летний минчанин умер в СИЗО. У парня остановилось сердце?

Новости Беларуси. Смерть молодого человека в стенах исправительного учреждения столицы. 21-летнего Игоря Птичкина арестовали за нарушение ранее вынесенного приговора о лишении права управления транспортным средством в течение пяти лет. В конце июля парня доставили в СИЗО. Через несколько дней – 4 августа – матери Игоря сообщили страшную новость: сын умер, у него остановилось сердце.

На теле погибшего родители обнаружили многочисленные ссадины и гематомы.



Жанна Птичкина, мать погибшего (в интервью «Комсомольской правде»):

В воскресенье утром, 4 августа, я зашла в церковь. И тут раздался звонок: «У вашего сына сегодня в 8.35 остановилось сердце». Я на всю церковь закричала: «Нет! Он не мог умереть, это вы его убили». А потом мне стало плохо, подходили чужие люди, успокаивали. В тот же день мы поехали забирать сына из морга. Передо мной лежал чужой человек, весь синий. Оказалось, ему удалили язык и гортань, объяснив, что забрали их на экспертизу, мол, вдруг он был наркоманом? Так откуда тогда синяки? Руководство СИЗО №1 мне подробностей смерти не рассказало. Говорят, может, ваш сын был наркоманом или алкоголиком, поэтому, когда он оказался за решеткой, у него началась ломка, вел себя буйно, пришлось его успокаивать. В свидетельстве о смерти в графе причина написано «устанавливается.



Согласно результатам вскрытия, предварительная причина смерти – остановка сердца. Теперь изучением обстоятельств гибели 21-летнего парня займутся судмедэксперты.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску (в комментарии БЕЛТА):

Московский районный отдел управления Следственного комитета по городу Минску проводит проверку по факту смерти в СИЗО №1 заключенного, минчанина 1991 года рождения. В рамках проверки назначен комплекс судебных экспертиз.