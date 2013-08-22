18-летняя студентка, спасая жизнь щенку, попала под поезд. Девушка уже месяц в реанимации

Новости России. Катя Морозова почти месяц находится в реанимации. В конце июля с ней случилось несчастье. На железнодорожный вокзал в Сергиевом Посаде девушка пришла встречать друга. И вроде бы ничего не предвещало беды. Был чудесный день, светило солнце.

Пока Катя всматривалась в каждый проходящий мимо поезд, на рельсах увидела маленького щенка. Пёс активно что-то жевал. Шум приближающейся электрички нисколько не смутил бедолагу. Тогда на помощь рванула Катя. Девушка не успела буквально чуть-чуть...

У восемнадцатилетней студентки множественные переломы, раны и черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что жизнь девушки уже вне опасности. Но на протяжении трёх недель они борются за то, чтобы сохранить Кате Морозовой ноги.

Алёна Морозова, мама Кати (в интервью «Московскому комсомольцу»):

В тот день, 29 июля, я была на даче, когда позвонили родственники: «Что-то случилось с Катей. Кажется, она в ЦРБ». Я тут же набрала номер приемного отделения больницы: «К вам не поступала девочка 18 лет?» Меня переспросили: «Которую электричка сбила? Девушку зовут Виктория». Виктория – близкая подруга Кати. В шоке она назвалась ее именем. Я поехала фактически на опознание. В больнице везли на каталке в операционную мою дочь. Она была без сознания. Потом реаниматолог мне сказал: «А собачка ваша жива!» «Какая собачка? – не поняла я. – У нас нет собаки!». «Как же? – изумился врач. – Когда вашу дочь привезли в больницу, она все время спрашивала: «Где мой щенок?» Их и нашли вместе!».

Матильде, так назвали собаку, в этой страшной аварии тоже досталось. Часть передней левой лапы пришлось ампутировать. Трехмесячная дворняга, как и её спасительница, проходит курс лечения: болезненные уколы и таблетки, украдкой подсыпанные в еду. Сейчас Мотя в приюте, но Морозовы уже готовы забрать её к себе домой: Катя настаивает.

18-летней студентке Московского технологического колледжа предстоит еще не одна операция, после чего долгая и дорогостоящая операция. И пока никто с уверенностью не может сказать, что девушка когда-нибудь сможет выйти на улицу с собакой, которой спасла жизнь.

Весной этого года 20-летняя минчанка, рискуя жизнью, спасла кота с балкона на девятом этаже. Девушка гостила у подруги. В какой-то момент она увидела, что хозяйский кот забрался на соседний балкон, а вернуться назад не может. Гостья решила помочь животному попасть домой. В итоге девушка повисла с наружной стороны балкона на уровне девятого этажа на высоте 27 метров. Благодаря сотрудникам МЧС всё обошлось и для самоотверженной девушки, и для четвероногого.

Как показывает практика, далеко не каждый житель этой планеты готов осмелиться на решительный шаг. Одни, рискуя собственной жизнью, готовы рвануть за питомцем на балкон девятиэтажки или сигануть под поезд. Другие способны на беспощадное убийство. В сентябре прошлого года общественность шокировали подробности убийства добермана по кличке Эйс. Минчанин взял пса из приемника для бездомных животных. Он ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа. О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять – домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой (смотрите видео).