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15-летний школьник доплыл до середины Березины и утонул

25 июня 2013 14:44
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Новости Беларуси. Трагедия в Осиповичском районе. Мальчик заплыл на середину реки, начал тонуть и звать на помощь друзей, находящихся на берегу. Спасти его не удалось.

Поисками утонувшего занимаются водолазы Осиповичского ОСВОДа, работает следственная группа РОВД.

Подросток проживал вместе с родителями в поселке Елизово Осиповичского района. В этом году окончил девятый класс местной школы.

Напомним, аналогичная трагедия произошла недавно в Витебской области. Девятилетний ребёнок, оставленный без присмотра, утонул на реке Днепр в Дубровенском районе. Дедушка мальчика так увлекся рыбалкой, что потерял его из виду. Когда мужчина спохватился, внук был уже далеко от берега.

На прошлой неделе в водохранилище Васьковшчыны Молодечненского района утонул 19-летний юноша. Молодые люди отдыхали на берегу и распивали спиртные напитки. Потом решили искупаться. Однако молодой парень так и не смог переплыть водоем (смотрите видео).

# происшествия # Утопления

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