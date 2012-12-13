125 населенных пунктов осталось без света. В Борисове на 4 часа отключали воду и тепло

Новости Беларуси. 125 населенных пунктов в столичном регионе на некоторое время было отключено от электроснабжения. Причина - падение деревьев из-за толстого слоя снега на высоковольтные линии. Наибольшее количество обесточенных деревень в Березинском и Червеньском районах.

А в Борисове из-за прорыва теплотрассы без воды и тепла остались жители 28 многоквартирных жилых домов. Коммунальщики справились с аварией за 4 часа.

А спасатели в поселке Колодищи провели учения, смоделировав ситуацию отключения водообеспечения, из-за поломки помпы местной котельни. Такая авария произошла в Колодищах месяц назад. На время ремонта подачу воды в котел возобновили с помощью специальной техники МЧС. Подобные тренировки будут проводиться регулярно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.