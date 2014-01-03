Жители Латвии жалуются на повышение цен после перехода на евро

Новости Латвии. Центр по защите прав потребителей в Латвии только за первые два дня получил в три раза больше жалоб, чем, например, в соседней Эстонии, когда та переходила на общую европейскую валюту. Основные претензии связаны с увеличением цен и неправильной конвертацией. Кроме того, многие торговцы не указывают цены в двух валютах - евро и латах.

Латвия стала 18 государством-членом ЕС, где действует единая евровалюта. Отметим, ранее различные общественные группы трижды пытались инициировать референдум о вступлении страны в валютный союз, но предложения решить вопрос с учётом мнения народа, были отклонены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.