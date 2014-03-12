Новости Гаити. Жители Гаити требуют от ООН компенсаций за эпидемию холеры. Более 1,5 тысяч человек подали коллективный иск к Организации объединённых наций. Они требуют денежную компенсацию за смерть людей, а также проведения необходимой санитарной обработки на острове.

С октября 2010 года от холеры на Гаити умерли более 8 тысяч человек. Эпидемия началась практически сразу после разрушительного землетрясения, которое унесло жизни более 220 тысяч жителей.

Ответственность за вспышку заболевания люди возлагают на непальских миротворцев ООН, чей лагерь находился возле главной реки страны. Представители организации, в свою очередь, вину отрицают. По их мнению, точно установить источник инфекции невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.