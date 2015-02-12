Заседание «нормандской четверки» 12 февраля продолжилось в Минске, Президент Порошенко недоволен текущими итогами, пишут СМИ

Новости Беларуси. В Минске продолжается заседание «нормандской четверки». Ранее сообщалось, что переговоры завершены, однако, по информации ряда СМИ, переговоры все же продолжились.

Во встрече, которая длится уже около 14 часов, принимают участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Как сообщает «Франс Пресс», президент Украины Петр Порошенко заявил, что «пока на переговорах в Минске нет хороших новостей, а некоторые предложения российской стороны он назвал «неприемлемыми».

Вместе с тем, после этого переговоры между Президентами продолжаются. Поэтому окончательно делать выводы об успехах переговоров рано.

По состоянию на 11.33, СМИ сообщают, что Президент Украины Порошенко ненадолго покинул переговоры «нормандской четверки» с участием представителя ОБСЕ в контактной группе по Украине Хайди Тальявини, который присоединился к переговорам за 30 минут до этого. Позже Порошенко вернулся в зал.

Кроме того, СМИ сообщают, что лидеры провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий на заседании контактной группы по Украине в Минске отказались подписать документ, согласованный «нормандской четверкой». Об этом корр. ТАСС сообщил информированный источник. "«Четверка» подготовила документ, согласовала его. Когда его рассматривала контактная группа в составе Медведчука, Кучмы, Захарченко и Плотницкого, то Захарченко и Плотницкий отказались его подписать", - сообщил собеседник агентства.