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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Астане 14 августа

14 августа 2017 06:48
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Новости Беларуси. Скоординированная транспортная политика, пенсионное обеспечение и торговые преференции – больше десятка вопросов обсудят 14 августа на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На масштабном форуме в Астане Беларусь представит премьер-министр Андрей Кобяков. В центре внимания глав правительств будут вопросы формирования единого электроэнергетического рынка. На встрече также детально рассмотрят ход работы над проектами соглашений стран – участниц ЕАЭС в различных сферах. В том числе речь пойдет о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза.

# Евразийский союз

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