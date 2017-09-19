«Запад-2017»: взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне
Новости Беларуси. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 сентября войскам союзного государства предстоит отработать еще один из важнейших тактических эпизодов – отразить удары вражеской авиации. Для этого на полигоне «Домановский» развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса» – лучшие образцы противовоздушной техники. Стражам неба предстоит поразить мишени, имитирующие крылатые ракеты и вертолеты огневой поддержки. Взять воздух потенциальному врагу не даст также авиационная техника.
Владимир Макаров, начальник Управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Остальные подразделения выполнят задачи в соответствии с предназначением. Это несение боевого дежурства в назначенной зоне поражения в подразделениях ракетных войск, ведение воздушной разведки в районе ответственности расчетными беспилотных летательных аппаратов.
«Активная» фаза учения продлится до 20 сентября. Планируется, что 20 сентября наблюдать за одним из главных эпизодов «Запада-2017» будет Президент Беларуси. Со смотровой площадки «Борисовского» полигона глава государства оценит достигнутый уровень взаимодействия войск при ведении оборонительного боя. Кроме Александра Лукашенко, ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов.