«Запад-2017»: взаимодействие в обороне и контратаке отработали белорусские и российские военные на Осиповичском полигоне

Новости Беларуси. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 сентября войскам союзного государства предстоит отработать еще один из важнейших тактических эпизодов – отразить удары вражеской авиации. Для этого на полигоне «Домановский» развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Оса» – лучшие образцы противовоздушной техники. Стражам неба предстоит поразить мишени, имитирующие крылатые ракеты и вертолеты огневой поддержки. Взять воздух потенциальному врагу не даст также авиационная техника.

Владимир Макаров, начальник Управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

Остальные подразделения выполнят задачи в соответствии с предназначением. Это несение боевого дежурства в назначенной зоне поражения в подразделениях ракетных войск, ведение воздушной разведки в районе ответственности расчетными беспилотных летательных аппаратов.