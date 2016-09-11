«За уверенность родителей и всех пожилых людей, за будущее наших детей»: как голосовали молодые мамы Витебской области

Новости Беларуси. Голосовать белорусы приходили сегодня целыми семьями, а нередко на участке можно было увидеть и несколько поколений одной фамилии. Такая преемственность, утверждает корреспондент программы «Неделя» на СТВ, – особенная черта нынешних выборов. А за что голосовали сегодня белорусские мамы?

Кому-то из них результаты голосования предстоит узнать уже в новом статусе – самом важном для любой женщины – статусе матери. Выборы в гомельском роддоме на четверть часа превращают пост дежурной сестры в импровизированный избирательный участок.

Елена Тукина, пациент Гомельского областного клинического роддома:

Конечно, это важно, потому что это наша гражданская позиция, мы должны ее выразить и дать возможность этим людям представлять наши интересы в республике. Все эти законодательные акты принимаются именно в парламенте и направлены на благополучие нашего народа и нас в том числе. (– А чувствуете себя как мама защищённой?) – Конечно, потому что в нашей стране всё определено, чтобы поддерживать политику в области материнства и детства.

То, что именно здесь и сейчас рождается новый белорусский парламент, объяснять излишне. На тысячах участков нашей страны мамы сегодня голосовали, прежде всего, за лучшее будущее своих детей.

Наталья Фещенко, преподаватель музыки:

Голосуем за то, чтобы всё было хорошо, без войны. За будущее наших детей. За спокойствие, наше спокойствие. За уверенность моих родителей и всех пожилых людей, чтобы они жили спокойно и были уверены в сегодняшнем и завтрашнем дне. За всё доброе, за то, чтобы все у нас было хорошо.

Попробуем перевести понятные всем слова о «спокойной жизни» и вспомнить, чем запомнились последние четыре года работы белорусских парламентариев.

Депутатам пятого созыва пришлось реагировать на целый ряд вызовов современности. Было ужесточено национальное антитеррористическое законодательство, новые подходы на законодательном уровне сделали более эффективной борьбу с распространением синтетических наркотиков. Всё это кирпичики в основании стабильного белорусского общества, – считает не просто красивая женщина, но и счастливая мать двоих детей, первая в истории страны Миссис Беларусь Юлия Перегудова.

Юлия Перегудова, Миссис Беларусь – 2014, сотрудник банка:

Мамы нашего государства одни из самых защищённых, как и дети нашего государства. Потому что не везде можно вот так легко привести ребенка в школу и не переживать – он там под присмотром, накормлен, досмотрен, все с ним в порядке. В этом смысле у нас государство, в котором можно спокойно и счастливо вырастить достойного человека. Для этого сделано всё на данный момент. И благодаря этому мы видим, как меняется демографическая ситуация на сегодняшний день.

Пожалуй, одно из самых важных достижений последнего времени – это те самые пресловутые демографические ножницы, которые таки сомкнулись в начале этого года. В отдельных районах рождаемость и вовсе превысила смертность, а в стране впервые появился такой важный инструмент, как «семейный капитал». И сегодня на избирательных участках об этом не забывают.

Анна Охрименко, многодетная мама:

У меня много друзей, которые живут за пределами Беларуси, но Беларусь у нас лидирует. Даже сейчас много у меня знакомых семей, в которых уже появляется третий ребенок. В других странах ближнего зарубежья – один, два.

От депутатов нового созыва мы хотим увидеть линию продолжения помощи многодетным семьям, семьям, может быть, воспитывающим пока одного ребенка, но которые хотели бы семью увеличить. Всё-таки мы надеемся на позитив.

Ещё один момент, который объединял большинство мам на избирательных участках – выбор в пользу семейных кандидатов. Крепкая семья в Беларуси по-прежнему лучший пиар.