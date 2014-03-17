Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси. Все ли готово к старту кампании?

Новости Беларуси. В Беларуси избирательная кампания в местные Светы выходит на финишную прямую. До начала досрочного голосования остается менее суток. 18 марта в 10 утра свои двери откроют все избирательные участки, куда 17 марта уже доставили бюллетени.

На столичные участки для голосования избирательные бюллетени поступали уже с утра. Процесс этот, говорят сами члены комиссии, довольно кропотливый: ведь бюллетень – это документ, а потому каждый должен быть учтен и пересчитан. До 10 часов 18 марта дня избирательные документы будут находится в сейфе под охраной милиции.

Николай Бурый, председатель Центральной районной избирательной комиссии Минска:

Каждый день по результатам голосования собираются сведения, результаты выносятся на обозрение, составляется протокол, он оглашается. Ящики для предварительного голосования, урны опечатываются ежедневно, устанавливаются в сейф и под охраной хранятся до следующего дня голосования. Не обязательно делать предварительную письменную заявку письма, объяснять причины голосования. Любой гражданин, который считает для себя возможным проголосовать досрочно, имеет право это сделать. Урна с предварительным голосованием открывается первой. Ее отдельно подсчитывают, составляют отдельный протокол и потом уже она идет в общую сумму голосов.

Этого момента члены участковой комиссии на одном из избирательных участков Могилевского района ждали с особым волнением. Говорят, что для них это всегда момент ответственный. Утро, вооружившись ручками, они начали с обязательного подсчета.

А затем – автографы. На каждом бланке с обратной стороны их должны оставить два члена комиссии. Во время выборов могут возникнуть разные ситуации, но буквально на каждую есть четко отработанный алгоритм действий.

Светлана Тарасова, председатель участковой избирательной комиссии Полыковичского участка для голосования № 26:

Могут быть случаи, когда гражданин приходит на избирательный участок, подходит к членам нашей комиссии и говорит: «Я неправильно проголосовал, испортил. Можно ли?» В таком случае, естественно, составляется акт о том, что бюллетень испорчен, мы выдаем ему новый бюллетень для голосования.

Когда все бюллетени подсчитаны и подписаны, остается дело за малым: документы прячут в сейф и опечатывают. А пока еще время есть, члены комиссии, уже в качестве генеральной репетиции, проговаривают свой алгоритм действий во время работы.

Заранее отдать свой голос за того или иного кандидата можно в течении пяти дней, вплоть до 22 марта. Двери избирательных участков будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. А 23 марта – в основной день голосования – каждый гражданин Беларуси сможет сделать свой выбор с 8 утра и до 8 вечера, сообщили в программе .