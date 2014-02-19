Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси: в Минске началась регистрация кандидатов

Новости Беларуси. Открытые и прозрачные. 19 февраля в Центризбиркоме Беларуси обсуждали вопросы проведения выборов в местные Советы депутатов. В повестке – шесть пунктов. Среди них – порядок участия в голосовании для отдельных категорий граждан, финансирование избирательной компании и направления наблюдателей от общественных организаций.

Члены Центризбиркома выразили готовность к проведению, пожалуй, самого яркого этапа – агитации. Она продлится с момента регистрации кандидатов в депутаты до 22 марта включительно.

На депутатские портфели в этом созыве претендуют почти 23 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Список будущих кандидатов будет адекватно отражать наше общество. У нас увеличится количество женщин. Возможно, такой же процент роста произойдет по лицам старше 30 лет. Основная часть, по традиции, – представители интеллигенции. И поскольку большая часть наших сельских Советов – это действительно сельские аграрные Советы, конечно, в большей части у нас будет представлена аграрная промышленность.

А тем временем в столице стартовал очередной этап избирательной компании. После тщательных проверок началась регистрация кандидатов в местные Советы депутатов. В торжественной обстановке член избирательной комиссии Александр Медведь вручил им удостоверения.

Также кандидаты в депутаты приняли участие в жеребьевке по выбору времени выступления на радио. После они начнут регистрацию своих доверенных лиц. И уже тогда смогут агитировать за свои идеи и программы.

Игорь Пученя, председатель Партизанской районной избирательной комиссии Минска:

Сегодня мы провели вручение удостоверений и фактически с сегодняшнего дня все кандидаты в депутаты имеют право уже начинать свою агитационную кампанию. Наступает очень важный этап для кандидатов в депутаты. Это презентация своих программ, своих идей, своих предложений по работе в Минском городском Совете депутатов.

Роман Никонов, директор предприятия, кандидат в местные Советы депутатов:

В первую очередь депутат должен быть активен. Он должен посещать, обходить территории, постоянно быть во взаимосвязи с людьми. То есть основной принцип – это обратная взаимосвязь.