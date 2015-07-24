Выборы-2015: инициативные группы продолжают сбор подписей за выдвижение кандидатов в Президенты

Новости Беларуси. Инициативные группы продолжают сбор подписей за выдвижение кандидатов в Президенты. Пикеты сегодня можно встретить во многих городах Беларуси.

К участию в сборе подписей Центризбирком допустил 8 инициативных групп.

Пикеты, члены инициативных группы и люди с паспортами в руках – картинка, которая для всей страны на ближайший месяц станет привычной. Многие сторонники выдвиженцев взяли за правило: много людей на один стенд. Вот, к примеру, пикет Татьяны Короткевич: здесь каждому, кто подойдет, уделят внимание сразу несколько членов инициативной группы. Ведь даже одна роспись – это уже маленькая победа.

Павел Старовойтов, член инициативной группы:

Процесс идет уже, люди подходят, подписи ставят. Еще только второй день сбора подписей. Может быть, потом люди начнут, месяц же дается для сбора подписей.

В 10 метрах от этого пикета расположились сторонники Виктора Терещенко. Хорошая погода или просто обед, но значимые успехи по сбору подписей пока не пришли – ребята верят и ждут их в дальнейшем. А пока что лишь несколько заветных росписей от потенциальных избирателей.

Член инициативной группы:

Людей пока, в принципе, голосовать немного рвется. Большинство людей проходит.

В центре столицы – самые оживленные пикеты. Стоят они совсем рядом, но зоркий глаз электората знает, за кого из выдвиженцев он хочет голосовать.

Еще только второй день сбора подписей, но, как и в любой гонке, уже есть фавориты и аутсайдеры. И вера членов инициативной группы Лебедько в будущие подписи непоколебима.

Олег Корбан, член инициативной группы:

Подходят, читают, интересуются. И многие уже определились, за кого они отдадут свою подпись. У нас сегодня более 10 подписей есть. Для начала это очень хорошо.

По традиции активны жители Бреста. Им на выбор – пикеты нескольких выдвиженцев и их сторонников. А Олег Татура, член одной из инициативных групп, чтобы ничего не отвлекало от столь ответственного занятия, даже взял отпуск – гражданская позиция все-таки важнее отдыха.

Олег Татура, член инициативной группы:

С сегодняшнего дня я в отпуске и посвятил его помощи сбора подписей за нашего кандидата. Я человек, который 25 лет прослужил в армии, сейчас имею военную пенсию, после службы в армии трудоустроен. И вот те благи, которыми я пользуюсь в этой стране, мне довольно дороги.

100 тысяч подписей – и цель, и грезы каждой инициативной группы. Вышли на улицы Бреста со своим пикетом сторонники Сергея Калякина. Кстати, для них сегодня это первый день сбора подписей в общественных местах. Многие члены инициативной группы этого претендента – его же сопартийцы.

Людмила Денисенко, член инициативной группы:

Это члены нашей партии и наши сторонники. Для нас лично это желание донести до населения страны идеи нашей партии, нашу программу народовластия, справедливость и социальный прогресс.

Не пикетами едины. Инициативные группы продолжают сбор подписей и по квартирам. Житель Гродно Николай Макареев в сборе подписей в поддержку потенциальных кандидатов в президенты участвует в первый раз, но всегда мечтал быть причастным к главному политическому событию страны.

С обхода квартир в Гомеле решили начать сторонники Сергея Гайдукевича. Один из координаторов Ольга Игнатенко считает, что вся правда в ногах, поэтому собирают подписи пока что только по квартирам. Пикеты будут завтра.

Для нее это уже четвертая избирательная кампания. А все события и нужную информацию женщина берет на сайте ЦИКа – так проще и быстрее всего.

Ольга Игнатенко, член инициативной группы:

Информированности вполне достаточно. На сайте Центризбиркома все есть.

24 июля были озвучены окончательные данные по сформированным территориальным избирательным комиссиям. Всего в них попали около двух тысяч человек. И именно они займутся проверкой тех самых подписных листов, на которых осталась уже не одна подпись белорусских граждан.

И, как заявила глава ЦИКа Лидия Ермошина, инициативные группы по сбору подписей были снабжены всем необходимым для работы.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Инициативным группам нами выданы подписные листы, а также удостоверения членам инициативных групп. Всего выдано 20 750 удостоверений членам инициативных групп. Кроме того, Центральная комиссия активировала специальный информационный ресурс – сайт «Выборы», где размещаются списки членов инициативных групп.

Сбор подписей продлится до 21 августа включительно.

До этой даты можно расписаться за определенного выдвиженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.