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Выборы – 2015: ЦИК Беларуси аккредитовал около 500 иностранных наблюдателей для мониторинга выборов

24 сентября 2015 11:05
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Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси аккредитовал около 500 иностранных наблюдателей для мониторинга президентских выборов. Большинство из них представляют долгосрочную миссию Содружества Независимых Государств. От БДИПЧ ОБСЕ аккредитовано более 80 наблюдателей, от парламентской ассамблеи  совета Европы – почти 70.

Кроме того, увеличивается число национальных наблюдателей. Территориальными комиссиями по выборам Президента их аккредитовано более 18 тысяч. Они представляют трудовые коллективы, общественные объединения и политические партии.

Выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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