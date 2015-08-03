Второй форум регионов Беларуси и России пройдет в Сочи в середине сентября

Новости Беларуси. Партнёры по Союзному государству в ближайшее время сверят экономические часы на втором форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет Сочи в середине сентября. 3 августа в верхней палате белорусского парламента во время селекторного совещания обсуждали подготовку к этой встрече бизнес-кругов двух стран. Более 70 отечественных предприятий предложат на этой площадке свою продукцию. Машиностроение, текстиль, продукты питания. К слову, белорусская экспозиция разместится на олимпийской площадке. Товаропроизводители рассчитывают, что она станет отправной точкой для выгодных контрактов.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Правительством Республики Беларусь приняты необходимые решения, касающиеся проведения непосредственно фактически национальной выставки в сроки, которые будут сегодня предметом рассмотрения и одним из вопросом, докладом должностных лиц. И то, что касается проведения ярмарок.

Михаил Мятликов, председатель белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня с белорусской стороны в выставке заявлено порядка 70 организаций. Это и имиджевая площадка, и реальная площадка, на которой будут оформляться контракты, потому что продукция будет представлена в первую очередь в натуральном выражении, где могут сесть за рули автомобиля, трактора.

В 2015 году основной темой форума станет промышленность. Подведут итоги и развитию двусторонних отношений в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Напомним, первый форум регионов Беларуси и России, который принял Минск в июне 2014 года, был посвящен агропромышленному сектору. Тогда в Минске собралось более трехсот делегатов, в том числе из 19 регионов России.