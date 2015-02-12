Встреча «нормандской четверки» в Минске: СМИ написали, что все вопросы согласованы, кроме двух

Новости Беларуси. Беспрецедентный саммит в белорусской столице. До сих пор, а это уже 9 часов, во Дворце Независимости продолжается встреча «нормандской четверки» по поиску мирного выхода из кризиса в Украине. Переговоры начались 11 февраля около девяти вечера и шли всю ночь. Причем в режиме нон-стоп.

За все время лидеры стран, участвующих во встрече, лишь дважды поменяли зал проведения, общались вначале в узком, потом в расширенном и снова – узком составах.

500 журналистов во Дворце Независимости всю ночь довольствовались небольшими порциями информации. Главы государств «нормандской четверки» за столом переговоров уже почти 10 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала руководители России, Украины, Франции и Германии два часа говорили в узком составе, тем самым сразу отошли от протокола. Церемония фотографирования состоялась только в 10 часов вечера.

Президент Беларуси в том или ином формате пообщался со всеми главными участниками саммита. Затем Путин, Порошенко, Меркель и Олланд перешли в большой зал, где к дискуссии присоединились представители МИД.

Чуть позже – снова узкий состав. Информация к журналистам все это время и всю ночь поступала противоречивая. Порой на уровне слухов и обрывков фраз. Ни один из руководителей делегации в присутствии журналистов не проронил ни слова.

Тем не менее, ближе к утру появились обнадеживающие новости.

Информация со ссылкой на источник, близкий к переговорам: все вопросы повестки согласованы, кроме одного, который касается вопроса контроля за украинско-российской границей со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также недавно замглавы Администрации Президента Украины в соцсетях отписался, что на переговоры может понадобиться еще 5-6 часов. В любом случае их надо довести до конца и остановить кровопролитие в Украине.

Несколько раз с журналистами в холле перебросился парой фраз руководитель МИД России. По словам Сергея Лаврова, переговоры идут «лучше, чем супер».

Ему, опять же, противоречит представитель МИД Украины, который обмолвился, что разговор сложный, но есть надежда на успех.

Также стало известно, что министр иностранных дел Германии решил отложить вылет 12 февраля в Южную Америку и остаться в Минске до конца переговоров.

Каких-то официальных заявлений не было, хотя журналисты пару раз сделали фальстарт. Первый – около двух часов ночи, когда все камеры были уже настроены на записи официального сообщения, но никто к прессе так и не вышел, после чего некоторые начали сомневаться, а до сих пор ли во Дворце Независимости лидеры стран «нормандской четверки».

Ответ не заставил себя долго ждать, еще изрядно повеселил. В коридоре появилась Ангела Меркель. Как всем поначалу показалось, для того, чтобы дать интервью. А нет. Фрау Меркель просто передала свой мобильный телефон помощнице, который, видимо, разрядился, батарейка села.