Встреча «нормандской четверки» в Минске 12 февраля: началась подготовка зала, в котором проходило заседание в расширенном формате

Новости Беларуси. Беспрецедентный по сложности саммит в белорусской столице. До сих пор, а это уже почти 11 часов, во Дворце Независимости продолжается встреча «нормандской четверки» по поиску мирного выхода из кризиса в Украине. Переговоры начались 11 февраля около девяти вечера и шли всю ночь. Причем в режиме нон-стоп.

За все время лидеры стран, участвующих во встрече, лишь дважды поменяли зал проведения, общались вначале в узком, потом в расширенном и снова – узком составах. Официальных заявлений по ходу переговоров до сих пор нет. Журналистам приходится собирать информацию буквально по крупицам.

Важнейшие политические переговоры все еще продолжаются. Судя по картинке, которая приходит из Дворца Независимости, началась подготовка зала, в котором проходило заседание в расширенном формате.

В кулуарах поговаривают, что собираются подписывать какие-то документы. Какие конкретно, мы не знаем. И, в принципе, конкретной информации у журналистов сейчас довольно мало.

Главы государств «нормандской четверки» за столом переговоров уже больше 11 часов.

Сначала руководители России, Украины, Франции и Германии два часа говорили в узком составе, тем самым сразу отошли от протокола. Церемония фотографирования состоялась только в 10 часов вечера.

Президент Беларуси в том или ином формате пообщался со всеми главными участниками саммита. Например, с Петром Порошенко получилась фактически в классическая двусторонняя встреча. Несколько фраз в беседе с Владимиром Путиным, в принципе, дали понять, что настроен президент России действительно на серьезный разговор.

Франсуа Олланд и Ангела Меркель вместе приехали на саммит. Так, в принципе, все время вместе и держались.

Путин, Порошенко, Меркель и Олланд после церемонии фотографирования отправились в большой зал, где к ним присоединились представители МИД. Чуть позже – снова узкий состав.

Информация к журналистам все это время и всю ночь поступала противоречивая. Порой на уровне слухов и обрывков фраз. Ни один из руководителей делегации в присутствии журналистов не проронил ни слова.

Тем не менее, ближе к утру появились обнадеживающие новости.

Информация со ссылкой на источник, близкий к переговорам: все вопросы повестки согласованы, кроме одного, который касается вопроса контроля за украинско-российской границей со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также недавно замглавы Администрации Президента Украины в соцсетях отписался, что на переговоры может понадобиться еще часа четыре. В любом случае их надо доводить до конца и остановить кровопролитие в Украине.

Несколько раз с журналистами в холле перебросился парой фраз руководитель МИД России. По словам Сергея Лаврова, переговоры идут «лучше, чем супер».

Ему, опять же, противоречит представитель МИД Украины, который обмолвился, что разговор сложный, но есть надежда на успех.

Также стало известно, что министр иностранных дел Германии решил отложить вылет 12 февраля в Южную Америку и остаться в Минске до конца переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каких-то официальных заявлений не было, хотя журналисты пару раз сделали фальстарт. Первый – около двух часов ночи, когда все камеры были уже направлены на место, где должны были появиться главные действующие лица, но никто так и не появился, после чего некоторые журналисты даже начали сомневаться, а до сих пор ли во Дворце Независимости лидеры стран «нормандской четверки».

Ответ не заставил себя долго ждать, еще изрядно повеселил. В коридоре появилась Ангела Меркель. Как всем поначалу показалось, для того, чтобы дать интервью. А нет. Фрау Меркель просто передала свой мобильный телефон помощнице, который, видимо, разрядился, батарейка села.