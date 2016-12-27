Александр Лукашенко: условия для белорусских СЭЗ на рынке ЕАЭС надо сделать как минимум равноценными

Новости Беларуси. Свободные экономические зоны Беларуси должны сохранить свою конкурентоспособность на рынке ЕАЭС, оставаться привлекательными для инвесторов и обеспечивать развитие национальной экономики. 27 декабря на совещании у Президента обсуждали режим работы белорусских СЭЗ с наступлением 2017 года.

Дело в том, что с 1 января некоторые льготы утратят свою силу согласно принятым в рамках интеграционного объединения документам. Наши партнеры по союзу уже приняли некоторые упреждающие меры. Белорусское правительство также разработало новые условия работы для резидентов СЭЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными. Нам следует обсудить предложения правительства и услышать ответы на следующие и, возможно, возникнувшие у вас в процессе обсуждения вопросы. Во-первых, какие конкретные меры необходимо предпринять, чтобы компенсировать потери резидентов свободных экономических зон и сохранить им благоприятные условия для работы. При этом хочу открыто и честно задать вопрос, надо ли нам вообще бороться за этих резидентов, за эти предприятия, которые функционируют в свободных экономических зонах.

Я посмотрел, что мы получили от свободных экономических зон в бюджет. Несчастных $200 млн. Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $350. Руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерной зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют. То есть в бюджет несчастных $200 млн. Как вы понимаете, в 70 млрд ВВП это вообще не деньги. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны. На этот вопрос вы должны мне ответить.

Во-вторых. Позволят ли, если мы принимаем меры, которые вносит правительство, обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта. В-третьих. Достаточно ли реализации вносимых предложений для того, чтобы не только сохранить действующbе производствf, но и стимулировать приток новых внутренних и внешних инвестиций.

Времени на раскачку нет, принципиальные решения надо принимать уже сегодня, чтобы с 1 января 2017 года резиденты свободных экономических зон ритмично работали в новых экономических условиях.

В настоящее время в белорусских СЭЗ зарегистрировано более 400 организаций. За 9 месяцев 2016 года прибыль от реализации товаров резидентами составила 865 миллионов рублей, а отчисления в государственную казну – около 580 миллионов.

Правительство предложило продлить сроки окончания деятельности свободных экономических зон до конца 2049 года. Принято также решение расширить границы СЭЗ «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск». Пролегание территорий к таможенным рубежам ЕАЭС и международным аэропортам позволит получить резидентам дополнительные преференции.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Налоговые льготы предоставляются для наших резидентов СЭЗ. Компенсируют примерно 60% издержек, которые теряют при этом наши предприятия при отмене таможенных льгот. Что касается освежения порогового объема инвестиций. Если новые предприятия будут работать в свободной экономической зоне, достаточно минимизировать вот эту сумму (не миллион, а 500 тысяч евро), но при условии, что они в течение трех лет будут вкладывать в развитие своего предприятия, вложат эти 500 тысяч.

Александр Лукашенко поручил пересмотреть и усилить работу Совета по развитию предпринимательства. Об этом по итогам прошедшего совещания во Дворце Независимости сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Совет призван эффективно работать над общими вопросами в сфере бизнеса и вырабатывать соответствующие согласованные решения, генерировать новые идеи.