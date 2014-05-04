Во время беспорядков в Одессе 2 мая погибли около 50 человек. Объявлен 3-дневный траур

Новости Украины. Украина скорбит о погибших в результате событий, которые произошли в Одессе 2 мая. Объявлен трехдневный траур. В городе, ставшем центром кровавых столкновений, флаги будут приспущены три дня. Погибло около полусотни человек, более 200 получили ранения. И это только предварительные цифры.

Беспорядки вспыхнули в центре города. В столкновениях участвовали футбольные фанаты из Харькова, радикалы «Правого сектора» и представители «самообороны Майдана». Им противостояли сторонники федерализации Украины.

Милиция быстро потеряла контроль над ситуацией. В людей летели камни, палки и коктейли Молотова. Сепаратисты попытались укрыться в Доме профсоюзов, однако вскоре там начался сильный пожар. В панике манифестанты выпрыгивали из окон верхних этажей. Многие задохнулись.

События, произошедшие в Одессе этой ночью, стали самыми кровопролитными в Украине за последние несколько месяцев. Местные жители опасаются, что за погибших найдутся желающие отомстить.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование. Задержаны уже около 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь призывает политические силы Украины немедленно остановить кровопролитие и предпринять реальные шаги к выстраиванию общенационального диалога. Такое заявление сделали в МИД Беларуси.

В Беларуси с глубокой скорбью воспринято известие о гибели людей в результате трагических событий в ряде регионов Украины. Об этом говорится в соболезновании Президента Беларуси Александра Лукашенко председателю Верховной Рады Украины, исполняющему обязанности Президента страны Александру Турчинову. Глава белорусского государства также выразил искренние соболезнования народу Украины, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

МИД Беларуси также выразило соболезнования родным и близким погибших. Министерство призывает политические силы Украины немедленно остановить кровопролитие и предпринять реальные шаги к выстраиванию общенационального диалога. Также в заявлении высказана надежда на скорейшее урегулирование кризиса в Украине мирным путем при соблюдении прав и интересов всех граждан страны. Министерство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Украину.

Обновлено 04.05.2014 в 16.30

В стране продолжается 3-дневный траур. В городе, ставшем центром трагических событий, приспущены государственные флаги. В ряде регионов страны идут траурные мероприятия.

Несмотря на запрет проводить массовые акции, жители Харькова вышли на митинг, чтобы почтить память погибших в Одессе.

Ситуация на юго-востоке страны остается крайне напряженной. Этой ночью в Луганске сторонники федерализации пытались взять под контроль здание военкомата и одну из воинских частей. В ходе столкновений обошлось без жертв, сообщается о нескольких пострадавших с обеих сторон. Тем временем в Славянске слышны выстрелы в районе железнодорожного вокзала. Туда начинают стягиваться толпы людей. Подробности пока неизвестны. А вот обстановка в Краматорске относительно спокойная. Улицы перекрыты, повсеместно оборудованы баррикады. В городе открылись некоторые торговые точки, около которых собрались огромные очереди. Люди стараются запастись продуктами, опасаясь дефицита необходимых товаров.