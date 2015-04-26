Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане 26 апреля

Новости Казахстана. В Казахстане в эти минуты решается, кто из трех кандидатов возглавит страну после досрочных президентских выборов. Их было решено провести, учитывая непростую экономическую ситуацию в мире, а также, чтобы избирательная кампания не совпала с парламентскими выборами в 2016 году.

В Астане сейчас находится корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

У вас уже достаточно позднее время. Участки закрылись, но итоги подводить, наверное, еще рано?

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Добрый вечер, Евгений! Между Минском и Астаной разнится во времени три часа. У нас дело близится к полуночи, поэтому мы можем позволить себе подвести кое-какие итоги досрочных президентских выборов. Сейчас идет активно подсчет голосов. Кстати, уже до обеда явка составила 70 процентов. На некоторых участках для голосования, я надеюсь, вы сейчас это можете наблюдать, даже был своеобразный час-пик – настоящее столпотворение. Об этом единогласно, даже с каким-то неподкупным восхищением, заявляют международные наблюдатели. Кстати, в Казахстане работает больше тысячи членов мониторинговых групп из 37 стран мира, представляющих и ОБСЕ, и страны СНГ, и ШОС. На одном из избирательных пунктов Астаны нам удалось застать шефа Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину. Я предлагаю послушать фрагмент интервью.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

То, что происходит здесь на избирательных участках, это действительно является, наверное, той мечтой демократов, которые задумали процедуру. Почему? Да прежде всего потому, что очень высокая активность избирателей.

На пост главы Казахстана баллотируются три кандидата. Бессменный и нынешний 74-летний президент Нурсултан Назарбаев, который руководит страной с 1990 года. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Кроме того, в бюллетенях член Коммунистической народной партии Тургун Сыздыков и самовыдвиженец, лидер федерации профсоюзов Абельгази Кусаинов. От оппозиции кандидатов нет.

Впрочем, эксперты и политологи уже окрестили этот досрочный процесс «выборами без альтернативы» или референдумом о доверии президенту Назарбаеву.

Избиратели:

Я очень рада, я отдала голос за своего президента.

Потому что мы уже знаем этого президента очень хорошо, который наш Казахстан поднял.

Если так оглянуться, мир у нас, работа есть – все есть. Я, например, ни в чем ни себе, ни детям, ни семье не отказываю. Условия есть.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Обстановка на выборах спокойная. Наблюдатели утверждают, что никаких замечаний нет. Впрочем, все достаточно предсказуемо. И журналисты, и эксперты задаются вопросом не «кто», а «сколько». Ведь на предыдущих внеочередных президентских выборах в 2011 году Нурсултан Назарбаев набрал 95% голосов. Интрига, будем надеяться, разрешится уже к утру. Евгений, мы прощаемся, уходим из прямого эфира, но будем продолжать следить за событиями из Казахстана.