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Виктор Ющенко поздравил Александра Лукашенко

30 августа 2009 18:00
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Президент Украины Виктор Ющенко 30 августа поздравил Александра Лукашенко с 55-летием. Об этом сообщает главная служба информационной политики секретариата украинского президента.

- Ваша деятельность является ярким примером построения молодого государства и укрепления его суверенитета, — говорится в поздравлении. — Уверен, что в это нелегкое время ваша жизненная энергия и многолетний опыт руководителя страны помогут удачно противостоять вызовам мирового экономического кризиса и будут содействовать всестороннему развитию и укреплению взаимовыгодных украинско-белорусских отношений.

Ющенко пожелал Лукашенко доброго здоровья, долголетия и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружескому белорусскому народу – согласия и процветания

# Лукашенко

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