11 миллионов японцев голосовали досрочно

Демократическая партия Японии побеждает на выборах

Лидер Демократической партии Юкио Хатояма станет новым премьер-министром Японии. Оппозиционная Демократическая партия Японии одерживает уверенную победу на выборах в нижнюю палату парламента.

Таким образом завершается почти безраздельное полувековое верховенство консервативной Либерал-демократической партии.

Глава партии и премьер-министр страны Таро Асо заявил, что уйдет в отставку с поста руководителя партии.

Демократы обещали оживить экономику через предоставление средств потребителям, а также лишить бюрократию политических рычагов, чтобы минимизировать непроизводительные расходы и перенаправить финансовые потоки.

Юкио Хатояма и его партия также обещали коренным образом улучшить социальные программы.

Еще одним ключевым пунктом программы демократов стала частичная переориентация внешней политики на азиатских соседей вместо США.

Активность избирателей была высока, и нынешние выборы, как и ожидалось, стали переломными в японской политике.

Сейчас уровень безработицы в Японии рекордно высок: многих могли подтолкнуть к участию в выборах, как говорят эксперты, даже не предвыборные обещания той или иной партии, а просто стремления к переменам.

Об этом говорят и итоги досрочного голосования: за десять дней с 19 по 28 августа в нем приняли участие 10,9 млн человек, что в 1,6 раза больше, чем во время предыдущих парламентских выборов, и составляет 10,5% от всего электората страны.

Нижняя палата японского парламента избирает премьер-министра и утверждает закон о бюджете.

Согласно опросу газеты "Йомиури", 47% избирателей хотели бы видеть в качестве главы превительства Юкио Хатояму, и лишь 22% считают кандидатуру нынешнего премьера Таро Асо более подходящей.

Подсчет бюллетеней начался через час после закрытия избирательных участков, а официальные результаты выборов ожидаются в понедельник, 31 августа, сообщает BBC.