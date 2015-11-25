Вера Брежнева: Очень хочется, чтобы люди оставались людьми и относились друг к другу именно по-человечески

Новости США. Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла белорусскую резолюцию по борьбе с торговлей людьми. Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в этой сфере.

Проблема торговли людьми, как бы громко это не звучало, не знает границ и является угрозой планетарного масштаба. Сегодня ее ставят на один уровень с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия. К слову, это уже не первое предложение Беларуси. В 2010 году наша страна инициировала глобальный план действий по искоренению этого вида преступной деятельности. И стоит сказать, что за время работы удалось достичь весомых результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мы фактически стабилизировали ситуацию. Что касается непосредственно с преступлениями, связанными с торговлей с людьми, если раньше такие преступления выявлялись сотнями, то сейчас это, скажем так, единичные факты.

Свое мнение по этому вопросу высказала и посол доброй воли ООН Вера Брежнева.

Вера Брежнева, певица, посол доброй воли ЮНЭЙДС в регионе Восточной Европы и Центральной Азии:

Хочется, чтобы этих проблем было меньше. Безусловно, очень важно поднимать такие проблемы не только на уровень страны, но и на мировой уровень. Поэтому у меня всегда это вызывает гордость и восхищение, когда такое происходит. Очень хочется, конечно, чтобы люди оставались людьми и относились друг к другу именно по-человечески. А человек не может продать другого человека. Если искоренять эту проблему, возможно, что многие беды завершат свое существование на Земле.