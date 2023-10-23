Вадим Елфимов: Зеля и его банда уловили главное – Украину в их власти уже не удержать

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Моше Израилевич Чубайс, который совсем недавно избавился от надоевшего ему и неестественного для него имени «Анатолий» и вообще стал «гражданином мира», постоянно курсируя между Тель-Авивом и другими родными ему столицами, явно не желает посетить свою настоящую родину – город Борисов Минской области. Да и трудовой белорусский город не очень-то желает увидеть на своих улицах этого «реформатора», ибо своим нынешним процветанием Борисов целиком и полностью обязан тому обстоятельству, что мы не следовали «советам» главного перестроечника. И даже более того, действовали с точностью до наоборот.

С другой стороны, не будем отрицать, не все, как мы, сразу же раскусили Толю Чубайса. Многие желали быть обманутыми и слушали автора «ваучеризации всей России» открывши рот, а его опасные бредни воспринимали как истину в последней инстанции, поступающую прямо с небес. Можно было бы говорить о секте Чубайса, если бы не одно но, эта секта порой охватывала чуть ли не половину ельцинской России и СНГ.

Но вот в Беларуси Чубайсу сразу же не повезло, мы его быстро раскусили. Да и он нас тоже, не зря же он столь упорно ставил палки в колеса союзному строительству. Все это наводило «неунывающего» Толю на откровенную грусть. Он, видимо, предчувствовал, что рано или поздно вот так же раскусят его и в России, и уж тогда ему придется не только избегать Борисова, но и вообще бежать на Запад, что и произошло сразу после СВО.