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В первый день досрочного голосования выбор сделали чуть менее 5 % избирателей

13 ноября 2019 08:32
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Вплоть до 16 ноября избирательные участки будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.

В первый день досрочного голосования выбор сделали чуть менее 5 % избирателей-1

Досрочно голосуют те избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут это сделать в воскресенье. При этом официального подтверждения причин, почему нет возможности прийти на избирательный участок в день выборов, не нужно.

В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. В списки избирателей включено 6 миллионов 900 тысяч человек. По результатам первого дня досрочного голосования свой выбор сделали чуть менее 5 % избирателей.

# Избирательная кампания в парламент # Фотофакт

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