В Одессе прощаются с жертвами беспорядков 2 мая, в Славянске возобновились боевые действия

Новости Украины. Тревожные новости 5 мая поступают из Донецкой области. В Славянске и его окрестностях снова начались боевые действия. Сообщается о десятке погибших, в их числе и мирные жители. Количество раненых с обеих сторон приближается к полусотне.

Все въезды и выезды в город заблокированы, движение общественного транспорта приостановлено. Есть перебои с мобильной связью и Интернетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накалена обстановка также в Константиновке, Луганске, Краматорске и Донецке.

В этих городах в связи с проведением масштабной силовой операции временно отменены автобусы и поезда. Существенно ограничены и поставки хлеба в регионе.

В Одессе 5 мая прощались с жертвами беспорядков 2 мая. Поток людей к месту трагедии не прекращается.

Жертвами противостояния между противниками и сторонниками федерализации тогда стали 46 человек. Еще свыше 200 пострадали. Возбуждено 10 уголовных дел.

Правительство временно закрыло 27 пунктов пропуска на границе с Крымом.

Обновлено в 10.30 06.05.2014

Ситуация в Украине остается в центре внимания. Несмотря на то, что в Славянске наступило относительное затишье, обстановка в городе остается крайне напряженной. Все въезды и выезды — заблокированы, приостановлено и движение общественного транспорта. На работу людям приходится добираться пешком или на велосипедах. Закрыто большинство автозаправок. А там, где бензин или газ есть, топливо продают значительно дороже. Не работают школы и детские сады. В магазинах выстраиваются очереди за хлебом и другими продовольственными товарами.

Эксперты опасаются, что Славянск может оказаться на грани гуманитарной катастрофы.

Напомним, в Донецкой области проходит масштабная антитеррористическая операция. Накануне в ходе противостояния в Славянске погибли несколько человек. Десятки госпитализированы.

В Одессе судмедэксперты завершили опознание погибших в подожжённом радикалами Доме профсоюзов.

Напомним, жертвами противостояния между радикалами и сторонниками федерализации Украины стали 46 человек. Еще свыше двухсот пострадали.

2 мая станет в городе ежегодным днём траура.

Обновлено в 13.30 06.05.2014

Верховная Рада Украины собралась на закрытое заседание.

Главы всех силовых ведомств сегодня доложат о ходе антитеррористической операции на востоке страны и о ситуации на юге страны. Ожидается, что на заседании будет принят ряд важных решений, связанных с безопасностью Украины. Однако какие именно пока неизвестно.

Накануне в ходе антитеррористической операции в Славянске были убиты 4 военнослужащих и около 30 сторонников ополченцев. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. На данный момент силовая операция приостановлена.