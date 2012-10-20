Прямой эфир

В Ливане вспыхнули массовые беспорядки после теракта: люди обвиняют правительство

20 октября 2012 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ливана. Очередную волну насилия спровоцировал произошедший в столице теракт. Протесты прокатились по Бейруту и городу Сидон на юге страны. Сотни людей перекрывали улицы, жгли покрышки. Требовали ухода с поста премьер-министра  Ливана Наджиба Микати, обвиняя его в произошедшем. К слову, сегодня Микати подал президенту прошение об отставке. Правда, глава государства ее пока не принял.

Крупный теракт произошел в Бейруте накануне. Начиненная взрывчаткой машина взорвалась в преимущественно христианском районе столицы. По последним данным, погибли восемь человек, в том числе высокопоставленный сотрудник сил безопасности Ливана. Более 80  получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
20 октября 2012 16:31

Борис Батура рассказал, какая зарплата у руководителя Минской области и сколько часов он работает в сутки

20 октября 2012 15:35

Бывшее здание Национальной библиотеки отдали белорусским сенаторам

20 октября 2012 14:48

Главой Компартии Беларуси стал Игорь Карпенко