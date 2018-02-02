В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят

В Алматы они собрались на заседание Евразийского межправительственного совета. Здесь будет анализироваться макроэкономическая ситуация в государствах – членах ЕАЭС и состояние взаимной торговли.

Новости Беларуси. Правила игры на трансграничном рынке 2 февраля обсуждают главы правительств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварял встречу глав правительств форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Здесь руководитель белорусской делегации в Казахстане – премьер-министр Андрей Кобяков озвучил инициативу нашей страны по разработке программы цифровой трансформации Евразийского экономического союза. Она предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении восток-запад.

Напомним, Беларусь занимает 32 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий и намерена войти в топ-30 этого рейтинга.