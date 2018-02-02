Прямой эфир

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят

02 февраля 2018 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правила игры на трансграничном рынке 2 февраля обсуждают главы правительств Беларуси, Армении,  Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы они собрались на заседание Евразийского межправительственного совета. Здесь будет анализироваться макроэкономическая ситуация в государствах – членах ЕАЭС и состояние взаимной торговли.

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят-1

Предварял встречу глав правительств форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Здесь руководитель белорусской делегации в Казахстане – премьер-министр Андрей Кобяков озвучил инициативу нашей страны по разработке программы цифровой трансформации Евразийского экономического союза. Она предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении восток-запад.

Напомним, Беларусь занимает 32 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий и намерена войти в топ-30 этого рейтинга.

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета: какие вопросы обсудят-4

# Евразийский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований
02 февраля 2018 06:59

Ознакомиться со списками кандидатов в местные Советы можно с 2 февраля в местах голосований

Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене
01 февраля 2018 20:02

Башар Асад поблагодарил Беларусь за теплый приём сирийских детей и поддержку страны на международной арене

Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям
01 февраля 2018 19:54

Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям