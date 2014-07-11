В Донецке всю ночь 11 июля шли бои за аэропорт. Несколько человек погибли

Новости Украины. Украина остается в центре внимания мировой общественности. На востоке страны продолжается вооруженное противостояние между ополченцами и национальной армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Донецке всю ночь шли бои за аэропорт. Выстрелы и взрывы слышны до сих пор. Поступает информация о нескольких погибших с обеих сторон. Жителей города и его окрестностей в целях безопасности просят не выходить на улицу и не выглядывать в окна.

Также в Донецкой области взорвали два автомобильных моста над железнодорожным полотном. К счастью, обошлось без жертв, однако движение на нескольких участках железной дороги приостановлено.

Тем временем, президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о готовности к двустороннему прекращению огня.