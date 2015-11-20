В агрогородке Деречин Гродненской области открыли новый обелиск в честь героев-освободителей

Новости Беларуси. Ещё три десятка солдат, погибших в годы Великой Отечественной, перестали быть безымянными. На месте братской могилы в агрогородке Деречин Гродненской области сегодня, 20 ноября, установили новый обелиск, где отныне значатся и фамилии этих красноармейцев. Среди них и Герой Советского Союза, уроженец Казахстана Казбек Нуржанов. Почётное звание он получил незадолго до смерти при освобождении Волковыска. Истории военных лет выслушал корреспондент программы Ноовсти «24 часа» на СТВ.

Братская могила в Деречине появилась в конце Великой Отечественной. Во время освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в этих местах шли ожесточённые бои. Пенсионер Евгений Дубатовка в то время был подростком и хорошо запомнил, как отчаянно сражались солдаты за каждый клочок родной земли.

Погибших в бою сельчане захоронили в центре деревни. Всего около 200 бойцов. Благодаря кропотливой работе поисковиков к этому дню 188 фронтовиков перестали быть безымянными.

Удалось установить, что именно в этой братской могиле захоронен и Герой Советского Союза, уроженец Казахстана Казбек Нуржанов. К поиску информации о нем подключились ученики местной школы. Разыскивали родственников в Казахстане.

Елена Мулярчик, директор Дереченского детского сада-средней школы:

Выходили на военкомат с запросом, чтобы военкомат помог в поисках родственников. Нашли также указ, который гласит о присвоении Казбеку Нуржанову Героя Советского Союза.

Своё звание Нуржанов получил посмертно за освобождение Волковыска. Боец возглавил группу захвата, сумел взять в плен трех фашистов и первым ворвался в город, увлекая за собой пехоту, однако был смертельно ранен. Сегодня память своего земляка почтили казахские дипломаты и поблагодарили белорусов за бережное отношение к общей истории.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Сегодняшнее состояние всех этих памятников и обелисков, которые в Беларуси благодаря вниманию руководства государства, руководства местных властей находятся в хорошем состоянии. И у памятников всегда мы видим и молодежь, которая приносит цветы, преклоняется. И это очень важно для всех нас.

На Гродненщине чтут память казахского героя. В Волковыске, при освобождении которого и погиб Казбек Нуржанов, проводят легкоатлетические соревнования его имени. Кстати, в следующем году их посетят родственники фронтовика. Они впервые побывают на могиле своего деда и прадеда.