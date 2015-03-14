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Украина официально попросила ООН о вводе миротворцев

14 марта 2015 17:47
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Новости Украины. Киев официально попросил ООН о вводе миротворцев на Донбасс. О принятии соответствующего решения глава МИД Украины уведомил генсека ООН Пан Ги Муна. Подобный запрос об отправке полицейской миссии на юго-восток страны получила и Европейская внешнеполитическая служба. 

Отметим, что приоритетной для ЕС на сегодняшний день является задача по поддержке миссии ОБСЕ в Донбассе. Ранее в организации заявляли, что ЕС намерен сосредоточить усилия на выполнении минских договоренностей, а не на отправке в Украину полицейской миссии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Майдан в Киеве

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