Украина официально попросила ООН о вводе миротворцев

Новости Украины. Киев официально попросил ООН о вводе миротворцев на Донбасс. О принятии соответствующего решения глава МИД Украины уведомил генсека ООН Пан Ги Муна. Подобный запрос об отправке полицейской миссии на юго-восток страны получила и Европейская внешнеполитическая служба.

Отметим, что приоритетной для ЕС на сегодняшний день является задача по поддержке миссии ОБСЕ в Донбассе. Ранее в организации заявляли, что ЕС намерен сосредоточить усилия на выполнении минских договоренностей, а не на отправке в Украину полицейской миссии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.