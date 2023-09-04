Клишевич об истинных целях США: «Уничтожить всё, что нас объединяет с Россией, всю нашу общую историю»

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций. Кирилл Казаков, СТВ:

Непосредственно по мнению многих историков, я к этому мнению отношусь положительно, к созданию современной Беларуси в границах, которые сейчас есть, приложил руку Сталин. Это было решение Сталина, чтобы вошли войска на территорию Западной Беларуси, воссоединились. Неважно, как к личности Сталина можно относиться, но с точки зрения призмы создания единого белорусского государства, он сделал много положительных вещей. Я не зря стал говорить, что тот же Пилсудский был не менее назван диктатором в Европе за последние 30 лет. Но почему-то мы образ Сталина пытались очернить, а поляки образ Пилсудского пытались обелить. Хотя на самом деле тот же сегмент времени, два человека были на одинаковых ролях. Что сделал Сталин для нашей страны?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Здесь достаточно все просто и прозаично в этой ситуации. Вы правы, Сталин тот человек, который лично приложил руку к тому, чтобы на политической карте мира появилось первое белорусское государство. Не поляки, не Российская Империя, не другие государственные образования, куда входили наши территории, их политические лидеры не позволяли этого сделать, даже кайзеровская Германия в 1918 году, когда обратились деятели БНР, ответа никакого не последовало, хотя украинцам они разрешили создать Украинскую Народную Республику. Беларуси – нет. И только Сталин вместе с Лениным определили, что действительно белорусы достойны иметь свое государство. И мы получили прообраз будущего суверенного государства Республики Беларусь. Но почему на него сегодня столько грязи? Это же не только в Беларуси выливалось все это время. И в России, и в Украине, той же Польше, Прибалтике. Тут нужно понимать, в 1991 году, как ни крути, мы проиграли, СССР развалился. Кто выиграл в этой борьбе? Выиграли США. Кто выиграл, тот и музыку заказывает. Вот они ее и заказывали. Какая задача у них до сих пор стоит? Уничтожить все, что нас объединяет с Россией, всю нашу общую историю. И украинцев, и белорусов. В Польше и Прибалтике им это удалось сделать, поэтому там имя Сталина, и Ленина, и других лидеров СССР, которые много сделали и для этих стран… Кирилл Казаков:

Вильнюс достался Литве во времена Сталина.