Теледебаты: как пиарились кандидаты в депутаты в погоне за место в парламенте?

Новости Беларуси. Стать депутатом – стремление сотен. Некоторые, правда, сошли с дистанции практически на старте, но не упустили своих пяти минут славы. Теледебаты, обращения к избирателям – покрасоваться с экрана стремились особенно кандидаты помоложе. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – о пиаре за квадраты в избирательных листах.

«Голосуй или проиграешь». Знаменитый предвыборный лозунг в этом году решили, слегка переиначив, использовать многие кандидаты на депутатские портфели. Причем подключились к делу и пиарщики. Благодаря очередным изменениям в Избирательном кодексе многие политические силы смогли баллотироваться в те округа, где их представителей даже нет. И тут, как говориться, понеслась.

Особенно рьяно в этом году пытались получить пять минут славы молодые кандидаты. Причем в основном ради пиара. Так, один кандидат, студентка, решила пойти в политику с мужем – такое уже было на белорусских выборах, правда успеха не снискало. Зато мастер-класс по тому, как не надо агитировать, показали те, кто называет себя «старой» оппозицией.

Петр Петровский, политолог:

Проблема в том существует, что есть некоторые партии, которые застряли в девяностых годах. Из-за этого они очень постарели, не могут привлечь к себе внимание. В этой связи они используют методы эпатажа, акционизма. Такие методы, например, на Западе используют какие-то арт-группы, но не политические партии. На них просто особо и не нужно реагировать. Да, они посмешили – показали, что они могут одеть противогаз или бронежилет, походить по улице, но при этом их шансы на победу равны практически нулю.

Об эффективности политтехнологий и курсов НЛП, похоже, наслышан и один из кандидатов от Дзержинского избирательного округа. Добавим так популярный в первой половине двадцатого века у политиков волевой сжатый кулак и можно зазывать на участки.

Но не политическими силами едина плеяда выдвиженцев. Ведь лучше всего знают, как управлять государством, таксисты, парикмахеры, а теперь и сторож из Молодечно, который собрал мысли своей программы в следующую сентенцию.

Кандидат в депутаты:

У выпадку майго абрання дэпутатам буду падымаць пытанне аб узнаўленні Маладзечненскай вобласці ў межах пачатка 1960-га года – ад Літвы да Заслаўля, ад Латвіі (заходняй Дзвіны) да Ліды і Навагрудка. Аднаўленне Маладзечненскай вобласці з асаблівым нацыянальным статусам, з адной дзяржаўнай, беларускай, мовай.

Кандидат, что называется, даёт. Впрочем, было бы несправедливо не отметить и тех, кто и во время выступления был предельно честен с электоратом.

Кандидат в депутаты:

Не хочу и не буду вводить в заблуждение невыполнимыми обещаниями: у депутата нет за спиной бюджета района и все должны это понимать. Но смогу помочь продвигать ваши идеи и проекты.

Всего в гонке за депутатский мандат участвовал по итогу 521 человек. 39 сошли с дистанции, едва выступив по телевидению и радио. Хотя некоторые и от такой возможности отказались. А зачем выдвигались – вопрос, который немой паузой повис в воздухе. Впрочем, некоторым предоставленного времени оказалось мало, и тут в ход пошли хитрости.

Петр Петровский, политолог:

Законодательство у нас регламентирует выступления кандидатов в государственных СМИ. А так называемые независимые или иностранные СМИ не регламентируются в этом плане. Получается, что они, ангажированные, ведут прямую или косвенную агитацию в пользу своих кандидатов. В том числе и многочисленные интернет-ресурсы. Могу сказать больше: те конструктивные политические силы, или как их еще называют провластные кандидаты, на этих выборах оказались в информационном плане обделенными.

После такого слушать заявление некоторых кандидатов, что им не дают достучаться до электората, по крайней мере странно. Можно кого угодно обвинять в своих бедах, но чистый лист вместо программы и критика ради критики принесут лишь пустой квадратик в бюллетене напротив имени.