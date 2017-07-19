Судмедэксперты Беларуси и ОАЭ будут обмениваться опытом

Новости Беларуси. 19 июля меморандум о сотрудничестве между полицией Абу-Даби и Госкомитетом судебных экспертиз подписали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Наши коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в подготовке их специалистов в области производства взрывотехнических, пожарнотехнических экспертиз, исследования наркотиков и ДНК человека. Сегодня они убедились в том, что в государственном комитете судебных экспертиз имеются соответствующие базы и все необходимые условия для качественной подготовки иностранных специалистов.

В целом в последние годы в Республике Беларусь прошли обучение более 120 судебных экспертов из других государств.

Гости так же познакомились с работой отечественной системы экспертиз, методиками лабораторных исследований и возможностями современного оборудования. Сегодня наши криминалисты могут в течении одного часа путем получения данных через Интернет определить по отпечаткам пальцев личность подозреваемого.