Новости Беларуси. Столичные власти предлагают инициативным студентам сотрудничать со структурами горисполкома уже с первых курсов. Тем самым место будущей работы на госслужбе может быть гарантировано заранее. Об этом заявил 10 апреля мэр города Андрей Шорец на встрече с перспективным кадровым резервом, куда в настоящее время включены 136 молодых людей в возрасте до 31 года.

Председатель Мингорисполкома отметил, что пока существуют пробел в работе со студентами, которые хотели бы заявить о себе в органах исполнительной власти, но не знают, как туда попасть. Поэтому подобные встречи руководства города с молодежью будут проходить на постоянной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.