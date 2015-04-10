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Столичные власти предлагают инициативным студентам сотрудничать со структурами горисполкома уже с первых курсов

10 апреля 2015 19:00
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Новости Беларуси. Столичные власти предлагают инициативным студентам сотрудничать со структурами горисполкома уже с первых курсов. Тем самым место будущей работы на госслужбе может быть гарантировано заранее. Об этом заявил 10 апреля мэр города Андрей Шорец на встрече с перспективным кадровым резервом, куда в настоящее время включены 136 молодых людей в возрасте до 31 года.

Председатель Мингорисполкома отметил, что пока существуют пробел в работе со студентами, которые хотели бы заявить о себе в органах исполнительной власти, но не знают, как туда попасть. Поэтому подобные встречи руководства города с молодежью будут проходить на постоянной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.      

# Высшее образование в Беларуси # Андрей Шорец

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