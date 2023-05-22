Стоит ли голосовать за Кылычдароглу? Вот какой вектор развития он предлагает

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Какая мотивация у избирателя турецкого отдавать свой голос за Кылычдароглу?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Во многом политика – это гонка за какими-то определенными мифами и фантомами. Кылычдароглу возглавляет партию, которая связана с именем Ататюрка, она связана с прозападным курсом. Турция огромное количество своих товаров поставляет именно в страны ЕС. Они зарабатывают на этом деньги. Там существует большое количество корпораций, компаний, для которых благополучие как раз связано с бесперебойной торговлей с ЕС. Отсюда эта проблема. Я думаю, что те социальные слои, компании, которые ориентированы на реальное взаимодействие с Западом, которое в определенном смысле достигло своего предела, они голосуют за Кылычдароглу. Те, которые хотели бы поискать новые возможности, обрести большую самостоятельность для своей страны, бизнесов, потому что действительно экономика лежит в основе любой мотивации турецких граждан, они хотели бы нового курса, найти новых союзников – значит это Эрдоган.
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