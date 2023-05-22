Насколько опасна инфляция для Турции? Мнение экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы подготовили графику по уровню инфляции за последние несколько лет. Глядя на экономическую ситуацию в Турции, ряд обозревателей называют страну колоссом на глиняных ногах. И отличие от США, России, Китая или даже Ирана: у Турции просто нет денег сегодня для имперских амбиций. Разделяете вы такую точку зрения?

Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:

И разделяю, и нет. У Турции есть обеспечение, есть перспективные проекты, которые приведут в страну большие инвестиции. У Турции есть проекты, которые принесут огромную прибыль государству. Пусть и в малом количестве, но Турция недавно обнаружила собственные ресурсы, месторождения газа и нефти, которые были как раз перед выборами очень удачно обнаружены. Поэтому я не считаю, что положение Турции хоть сколько-нибудь плохо по сравнению с положением США, которые сейчас действительно являются колоссом на глиняных ногах. И возвращаясь к вопросу о национальных интересах Турции, хочу сказать, что националистически настроенная публика также несколько разделена, потому что именно националистически настроенная публика ориентирована на то, чтобы она развивалась в своих интересах, развивалась независимо. Часть этой публики во втором туре также поддержит Эрдогана. Именно потому, что они ратуют не за зависимость Турции от коллективного Запада, а за независимость.