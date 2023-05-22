Насколько опасна инфляция для Турции? Мнение экспертов
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы подготовили графику по уровню инфляции за последние несколько лет. Глядя на экономическую ситуацию в Турции, ряд обозревателей называют страну колоссом на глиняных ногах. И отличие от США, России, Китая или даже Ирана: у Турции просто нет денег сегодня для имперских амбиций. Разделяете вы такую точку зрения?
Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:
И разделяю, и нет. У Турции есть обеспечение, есть перспективные проекты, которые приведут в страну большие инвестиции. У Турции есть проекты, которые принесут огромную прибыль государству. Пусть и в малом количестве, но Турция недавно обнаружила собственные ресурсы, месторождения газа и нефти, которые были как раз перед выборами очень удачно обнаружены. Поэтому я не считаю, что положение Турции хоть сколько-нибудь плохо по сравнению с положением США, которые сейчас действительно являются колоссом на глиняных ногах. И возвращаясь к вопросу о национальных интересах Турции, хочу сказать, что националистически настроенная публика также несколько разделена, потому что именно националистически настроенная публика ориентирована на то, чтобы она развивалась в своих интересах, развивалась независимо. Часть этой публики во втором туре также поддержит Эрдогана. Именно потому, что они ратуют не за зависимость Турции от коллективного Запада, а за независимость.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И здесь очень интересно обратить внимание на инфляцию. Мы привыкли многие вещи оценивать с либеральной позиции, сколько у кого есть денег. Но давайте не будем забывать, что экономика Турции состоит во многом из реального сектора, который производит реальные товары. Это и станки, машины, оборудование. Это огромное количество товаров, которые всегда будут востребованы как в самой Турции, так и на внешних рынках. Поэтому эта инфляция не отражает реального экономического положения. Да, она приводит к снижению уровня жизни населения турецкого, но тем не менее она не снижает слишком сильно шансы Турции на стабилизацию в будущем. И другой момент, получается, что сохранение политических контактов или экономических с угасающей экономикой Запада не даст им шансов обуздать эту инфляцию или нарастить товарооборот. Получается, что как раз таки их интересы лежат, скорее, на Востоке. Может быть, в Африке. Но явно не в ЕС, потому что там они все свои возможности во многом исчерпали. Там Турция уже присутствует серьезно.
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