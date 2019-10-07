Степан Месич о развитии IT-сферы в Беларуси: «Это пример не только для Европы, но и всего мира»

Новости Беларуси. Белорусский опыт развития IT-сферы – пример не только для Европы, но и всего мира. Такое мнение сегодня высказал бывший президент Хорватии на бизнес-встрече в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Месич, экс-президент Хорватии:

Я наблюдаю за развитием Республики Беларусь. И те успехи, которые уже есть – они впечатляют. Я все больше убеждаюсь, что ваша страна идет по правильному пути развития и ее ждет еще больший успех. Также я очень впечатлен и вашими достижениями в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с фирмами в Беларуси.