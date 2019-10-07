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Степан Месич о развитии IT-сферы в Беларуси: «Это пример не только для Европы, но и всего мира»

07 октября 2019 13:38
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Новости Беларуси. Белорусский опыт развития IT-сферы – пример не только для Европы, но и всего мира. Такое мнение сегодня высказал бывший президент Хорватии на бизнес-встрече в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Степан Месич о развитии IT-сферы в Беларуси: «Это пример не только для Европы, но и всего мира»-1

Во главе угла – двустороннее сотрудничество в абсолютно разных сферах. В частности, одна из хорватских компаний уже заинтересована в опыте белорусских разработчиков программного обеспечения, а также в привлечении наших специалистов для работ по аутсорсингу.

Степан Месич о развитии IT-сферы в Беларуси: «Это пример не только для Европы, но и всего мира»-4

Степан Месич, экс-президент Хорватии:
Я наблюдаю за развитием Республики Беларусь. И те успехи, которые уже есть – они впечатляют. Я все больше убеждаюсь, что ваша страна идет по правильному пути развития и ее ждет еще больший успех. Также я очень впечатлен и вашими достижениями в сфере высоких технологий. Это пример не только для Европы, но и всего мира. Нам есть чему поучиться у вас, и мне бы очень хотелось, чтобы хорватские фирмы сотрудничали с фирмами в Беларуси.

Степан Месич о развитии IT-сферы в Беларуси: «Это пример не только для Европы, но и всего мира»-7

Для Беларуси хорватский рынок мало изучен. Потому стороны намерены искать общие точки соприкосновения для бизнеса. Также в планах связать деловые и научные круги.

# Беларусь-Хорватия # Степан Месич # Фотофакт

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