Статистика второй год отрицательная. В чём вопрос? Лукашенко провёл совещание с руководством Совмина
Беларусь – государство для народа. Поэтому все решения должны приниматься исключительно в интересах людей. Следовать такому принципу потребовал глава государства. Сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости прошло совещание с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе участников более трех десятков человек, ответственные за состояние дел в разных сферах и отраслях. Вопросы на повестке также разнообразные. Прежде всего Президента интересует ситуация с обеспечением белорусов жильем. Особенно актуальной тема остается для жителей сельской местности.
Согласно статистике, сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров. Сегодня необходим импульс в вопросах жилищного строительства, подчеркнул Президент и напомнил про поручение, которое ранее было дано правительству: упростить процедуры строительства и кредитования жилья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, статистика по вводу жилья второй год подряд отрицательная. В чем вопрос? Правительством предложен целый комплекс новаций. От упрощения подключения к инженерной инфраструктуре индивидуальных домов до расширения финансовой поддержки молодым семьям. Однако, как мне известно, общего согласия по документам не достигнуто. Например, не ясно, для чего обязывать застройщика применять проектную документацию при возведении индивидуальных домов на селе, если от этого отказались год назад. Поэтому мы сегодня обсудим рациональность каждого изменения, чтобы людям, которых эти новшества касаются напрямую, было предельно понятно, как будет решаться их жилищный вопрос. И как вы помните, все нормы должны быть изложены простым человеческим языком, без бюрократического нагромождения изменений в десятке указов.